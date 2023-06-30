С сына Кобзона потребовали миллионы за отопление

Сын Кобзона по мировому соглашению оплатит убытки МОЭК за отопление ресторана «Жигули»

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к индивидуальному предпринимателю Андрею Кобзону, сыну известного советского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Об этом сообщает РИА Новости.

МОЭК просила расторгнуть договор от 31 декабря 2015 года о подключении к системе теплоснабжения строения, расположенного в центре Москвы, а также требовала с бизнесмена более пяти миллионов рублей убытков. По указанному истцом адресу (улица Новый Арбат, дом 11, строение 1) в столице находится принадлежащий семье Кобзонов известный пивной ресторан «Жигули».

По мировому соглашению стороны установили новый срок подключения и исполнения всех обязательств заявителем по договору — не позднее 31 декабря 2023 года. При этом ответчик должен выплатить истцу чуть более пяти миллионов рублей до 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Кобзон решил зарегистрировать товарный знак «Вдова Кобзона» и начать выпускать под ним вино. Под этим брендом ему разрешили производить и продавать алкогольные напитки, за исключением пива, сообщал в мае 2022 года РБК, уточняя, что кубанская винодельня уже выпустила пробные партии «именного» шампанского.