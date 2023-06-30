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17:41, 30 июня 2023Среда обитания

С сына Кобзона потребовали миллионы за отопление

Сын Кобзона по мировому соглашению оплатит убытки МОЭК за отопление ресторана «Жигули»

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к индивидуальному предпринимателю Андрею Кобзону, сыну известного советского эстрадного певца Иосифа Кобзона. Об этом сообщает РИА Новости.

МОЭК просила расторгнуть договор от 31 декабря 2015 года о подключении к системе теплоснабжения строения, расположенного в центре Москвы, а также требовала с бизнесмена более пяти миллионов рублей убытков. По указанному истцом адресу (улица Новый Арбат, дом 11, строение 1) в столице находится принадлежащий семье Кобзонов известный пивной ресторан «Жигули».

По мировому соглашению стороны установили новый срок подключения и исполнения всех обязательств заявителем по договору — не позднее 31 декабря 2023 года. При этом ответчик должен выплатить истцу чуть более пяти миллионов рублей до 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Кобзон решил зарегистрировать товарный знак «Вдова Кобзона» и начать выпускать под ним вино. Под этим брендом ему разрешили производить и продавать алкогольные напитки, за исключением пива, сообщал в мае 2022 года РБК, уточняя, что кубанская винодельня уже выпустила пробные партии «именного» шампанского.

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    Платон Щукин
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