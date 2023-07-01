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12:26, 1 июля 2023Бывший СССР

Президент Абхазии поддержал действия российских властей 24 июня

Президент Абхазии Бжания поддержал действия властей России в событиях 24 июня

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал действия Москвы во время событий 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

«Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране», — сказано в сообщении.

Переговоры глав государств состоялись 1 июня по инициативе абхазской стороны.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря.

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