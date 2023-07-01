Экс-премьер Британии назвал «важным делом» свержение Хусейна

Экс-премьер Британии Блэр назвал свержение Хусейна «тем, что важно было сделать»

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал свержение президента Ирака Саддама Хусейна «тем, что важно было сделать» в беседе с японским изданием Nikkei.

«Я всегда говорил людям, что есть масса вещей, которые мы бы сделали иначе. Но я все еще думаю, что в конечном итоге на Ближнем Востоке свержение режима Хуссейна было тем, что было важно сделать», — сказал Блэр. При этом он отметил, что проблемы, которые последовали за этим, были недооценены.

В этой же беседе Тони Блэр рассказал, что его шокируют политические разногласия в Соединенных Штатах. При этом, по мнению экс-премьера, на сегодняшний день Великобритания является единственным возможным союзником США.

Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Его арестовали в результате вторжения американских войск в Ирак, которое состоялось под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. Однако обвинение смогло доказать вину Хусейна в убийствах иракского населения.