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04:19, 1 июля 2023Мир

Экс-премьер Британии заявил о шоке из-за политического раскола в США

Экс-премьер Великобритании Блэр заявил, что его шокируют политические разногласия в США
Тони Блэр

Тони Блэр. Фото: Giannis Panagopoulos via www.ima / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассказал, что его шокируют политические разногласия в Соединенных Штатах. Его слова передает ТАСС.

«Честно говоря, политический раскол в США иногда меня просто шокирует», — поделился политик. Он также подчеркнул, что необходимо поспособствовать возобновлению диалога между Штатами и другими странами. При этом, по мнению экс-премьера, на сегодняшний день Великобритания является единственным возможным союзником США.

Ранее Вашингтон и Лондон решили нарастить совместные усилия по обмену данными с целью более активного поиска физических и юридических лиц, поддерживающих российскую спецоперацию на Украине.

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    Марина Совина
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