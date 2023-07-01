Экс-премьер Британии заявил о шоке из-за политического раскола в США
Экс-премьер Великобритании Блэр заявил, что его шокируют политические разногласия в США
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр рассказал, что его шокируют политические разногласия в Соединенных Штатах. Его слова передает ТАСС.
«Честно говоря, политический раскол в США иногда меня просто шокирует», — поделился политик. Он также подчеркнул, что необходимо поспособствовать возобновлению диалога между Штатами и другими странами. При этом, по мнению экс-премьера, на сегодняшний день Великобритания является единственным возможным союзником США.
Ранее Вашингтон и Лондон решили нарастить совместные усилия по обмену данными с целью более активного поиска физических и юридических лиц, поддерживающих российскую спецоперацию на Украине.