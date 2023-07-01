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16:11, 1 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии запретят работать телеканалам и изданиям из недружественных стран

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о запрете СМИ из недружественных стран

Фото: Blair Fraser / Unsplash

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о запрете в республике средств массовой информации (СМИ) из недружественных стран. Об этом в субботу, 1 июля, сообщает БелТА.

Согласно закону, введение запрета на деятельность зарубежных СМИ на территории страны возможно в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских масс-медиа.

Новый закон также определяет особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев.

Помимо этого, расширяется перечень оснований для аннулирования государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к изданию.

В мае 2022 года Александр Лукашенко обратился к работникам СМИ страны. Он рассказал об «информационной войне» и призвал не «проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и культуру». Журналисты, по мнению президента, находятся «на передовой информационного фронта, где идет бескомпромиссная битва за умы и души людей».

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    Игорь Дмитров
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