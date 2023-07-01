В Британии отдали Китаю важную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине

Экс-премьер Британии Блэр: Китай сыграет важную роль в мирном решении конфликта на Украине

Китай сыграет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, несмотря на то, что Киев выступил против предложенного Пекином мирного плана. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью газете Nikkei.

Он подчеркнул, что, хотя украинские власти и не одобрили мирную инициативу Китая, однажды его усилия принесут пользу и поспособствуют разрешению конфликта. Также, по мнению экс-премьера, благодаря стараниями других стран текущий конфликт не станет глобальным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя план Китая по мирному урегулированию, заявил, что Киев не согласен по меньшей мере с одним пунктом — об «односторонних санкциях».

24 февраля 2023 года Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.