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12:14, 1 июля 2023Бывший СССР

Во время подготовки в Латвии мобилизованным украинцам дали пострелять «пару раз»

Пленный боевик ВСУ заявил стрельбе «пару раз» в ходе подготовки мобилизованных в Латвии

Фото: Ukraine Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

В ходе военной подготовки в Латвии, длившейся один месяц, мобилизованным украинцам дали пострелять из огнестрельного оружия всего «пару раз». Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Крызынсыр, сообщает в субботу, 1 июля, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

«На стрельбы нас возили два-три раза, точно не могу сказать. Проходила в основном теоретическая подготовка и медицина. Инструктора нам доносили такую информацию, что воспитывали в нас ненависть не только к солдатам, но и в целом к русским», — сказал он.

Украинский военнопленный добавил, что подготовка сослуживцев в Латвии продлилась всего один месяц. Он также отметил, что за такой срок сложно чему-либо научить солдат.

По словам пленного бойца ВСУ, после того, как он попал в плен, российские военные оказали ему медицинскую помощь. В настоящее время с ним обращаются «нормально».

Ранее пленный медик 65-й бригады ВСУ Владимир Дейнис рассказал, что реальные потери Киева гораздо выше, чем озвучивает командование. По его словам, потери на фронте в три-четыре раза больше тех цифр, что указывается в сводках. «Тем более сейчас. Мы были в обороне, и у нас не было таких потерь в нашем батальоне и взводе. А этот год вообще. Прямо чистка», — заявил он.

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    Игорь Дмитров
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