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17:22, 1 июля 2023Силовые структуры

Депутату Рады от партии Порошенко не смогли избрать меру пресечения

Депутату Рады от партии Порошенко Алексееву не избрали меру пресечения из-за неявки в суд

Фото: aerogondo2 / Shutterstock / Fotodom

Депутату Верховной Рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Сергею Алексееву не избрали меру пречения из-за его неявки в суд. Об этом сообщается на странице Лычаковского районного суда Львова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В связи с неявкой на заседание обвиняемого судья отложил рассмотрение ходатайства на 3 июля 11:00», — говорится в сообщении, распространенным судом.

Алексеев обвиняется в мошенничестве. Как сообщал замдиректора Госбюро расследований Украины Александр Удовиченко, доказательства по делу депутата Рады весомы. У Алексеева провели обыск и изъяли загранпаспорта, телефоны и деньги.

Ранее бывших депутатов Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в государственной измене.

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    Анастасия Шейкина
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