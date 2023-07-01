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15:36, 1 июля 2023Россия

Бывшего кремлевского врача госпитализировали с острым лейкозом

Mash: бывшего кремлевского врача Сергея Миронова госпитализировали с острым лейкозом

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Бывшего «главного доктора Кремля» Сергея Миронова госпитализировали с острым лимфобластным лейкозом. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, главного травматолога-ортопеда Минздрава поместили в отделение гематологии, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Медики ставят пациенту капельницы, чтобы болезнь не прогрессировала, состояние Миронова находится под постоянным наблюдением врачей.

Лимфобластный лейкоз — это злокачественное заболевание крови и костного мозга. При этой болезни здоровые клетки крови замещаются опухолевыми, что вызывает жар, повышенную утомляемость, синяки и проблемы со свертываемостью крови. Коэффициент выживаемости для пациентов с таким диагнозом в группах низкого риска составляет более 95 процентов.

В феврале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали с отравлением. Впоследствии сам губернатор, комментируя информацию о своей госпитализации, заявил, что приболел, но его состояние не критично.

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    Анастасия Шейкина
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