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15:04, 1 июля 2023Спорт

Дзюба выразил желание поработать тренером

Артем Дзюба рассказал, что думает о тренерской карьере в будущем

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выразил желание поработать тренером. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Подумываю в будущем о тренерской карьере. Мне пока еще рано. Но в целом хочу попробовать тренером. Все говорят, что это другой мир. Футболисты, когда становятся тренерами, меняются. А я хочу оставаться собой», — рассказал спортсмен.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год. По информации журналиста Ивана Карпова, футболисту будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

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    Ксения Курашкина
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