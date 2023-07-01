Артем Дзюба рассказал, что думает о тренерской карьере в будущем

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выразил желание поработать тренером. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Подумываю в будущем о тренерской карьере. Мне пока еще рано. Но в целом хочу попробовать тренером. Все говорят, что это другой мир. Футболисты, когда становятся тренерами, меняются. А я хочу оставаться собой», — рассказал спортсмен.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год. По информации журналиста Ивана Карпова, футболисту будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.