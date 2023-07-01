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16:13, 1 июля 2023Мир

Ожидание важных событий по Украине при председательстве Испании в ЕС объяснили

Политолог Бышок допустил важные решения по интеграции Украины в ЕС в ближайшие полгода

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ближайшие полгода в Евросоюзе (ЕС) могут быть произойти важные события по интеграции Украины в объединение, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Именно поэтому возлагаются большие ожидания на председательство Испании в Совете ЕС, объяснил он в разговоре с «Лентой.ру».

«Любая страна, которая сейчас оказалась бы председателем Евросоюза, со стороны европейских чиновников обрела бы какой-нибудь статус. Тут, скорее, не место красит страну или страна место, а общая ситуация, связанная с противостоянием между западными демократиями и России. Сама ситуация приводит к тому, что любая страна или любой чиновник, который оказывается на какой-то позиции в Европейском союзе, тут же автоматически становится в глазах очень многих решающим политиком или решающей страной», — поделился мнением он.

Конкретно Испания здесь ничего не решает. Тут ситуация решает, а не конкретная страна

Станислав Бышокполитолог

В ближайшие полгода Евросоюз и Украина будут более тесно сотрудничать по вопросу интеграции Киева в объединение, полагает специалист.

«Разумеется, никакого вступления ждать не приходится. Здесь речь идет о том, что будут какие-то договоренности относительно интеграции, финансовой помощи, реформ, которые будут проводиться на территории Украины, чтобы она в какой-то перспективе смогла вступить в Евросоюз. А так ничего выдающегося не ожидается. Про любую страну, которая сейчас председательствовала бы в ЕС, чиновники говорили бы, что на ней лежит особая ответственность», — заключил он.

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17 февраля 2023

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие полгода во время председательства Испании в ЕС ожидаются очень важные события, связанные с украинским конфликтом.

1 июля, в первый день председательства Мадрида в ЕС, глава правительства Испании Педро Санчес отправился в Киев. Он объявил о выделении Украине помощи на 55 миллионов евро. По его словам, поддержка Украины продолжится вне зависимости от той цены, которую придется заплатить странам ЕС.

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