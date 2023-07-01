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20:51, 1 июля 2023Мир

Россияне рассказали способах обойти новые ограничения на въезд в Финляндию

Россияне с недвижимостью в Финляндии рассказали об обходных путях из-за новых ограничений

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Россияне рассказали о способах обойти новые ограничения на въезд, которые вводит Финляндия — меры затронут абитуриентов, деловых туристов и владельцев недвижимости в Финляндии. Истории россиян цитирует РИА Новости.

Так, россиянка Анна Куприна рассказала, что ее семья въезжает в Финляндию через Норвегию, а выезд из республики не ограничен.

«Отдыхаем у себя в доме и спокойно возвращаемся — выезд из Финляндии никак не ограничен. Путь стал значительно длиннее, но, надеемся, нововведения, о которых вы говорите, не помешают провести июльский отпуск», — рассказала она.

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По словам агента по продаже недвижимости Риитты Копонен, предстоящие изменения можно оценить только негативно. «С точки зрения содержания домов, коттеджей и квартир доступ владельцев затруднят еще больше. Часто вовремя не проведенный ремонт плохо сказывается на общем состоянии недвижимости и ее стоимости», — прокомментировала она.

Ранее Финляндия приняла решение ужесточить ограничения на въезд для нескольких категорий россиян. Согласно новым требованиям, гражддане должны будут доказать, что, к примеру, работы по техническому обслуживанию здания или ремонт действительно требуют их присутствия.

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    Екатерина Улитина
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