Во Франции на борьбу с беспорядками бросят бронемашины и элитное подразделение

BFMTV: МВД Франции направит в Лион элитное спецподразделение полиции из-за беспорядков

На фоне беспорядков в стране МВД Франции направит в Лион элитное спецподразделение полиции CRS 8, а в Марсель — бронемашины полиции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летнего подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям полицейских. Стрелявшему предъявили обвинения.