Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 1 июля 2023Мир

Во Франции на борьбу с беспорядками бросят бронемашины и элитное подразделение

BFMTV: МВД Франции направит в Лион элитное спецподразделение полиции из-за беспорядков

Фото: Yves Herman / Reuters

На фоне беспорядков в стране МВД Франции направит в Лион элитное спецподразделение полиции CRS 8, а в Марсель — бронемашины полиции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Масштабные протесты и погромы во Франции начались после 27 июня, когда полицейский расправился с 17-летнего подростком во время задержания. В правоохранительных органах заявили, что молодой человек не подчинился требованиям полицейских. Стрелявшему предъявили обвинения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Застрявшие в пробке на Крымском мосту россияне рассказали о ситуации

    Во Франции на борьбу с беспорядками бросят бронемашины и элитное подразделение

    Глава ЦРУ заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России

    Лукашенко назвал поляков расходным материалом для Запада

    Роналду назвали идиотом из-за перехода в Саудовскую Аравию

    Во Франции призвали отключить социальные сети во время беспорядков

    Власти Франции помогут владельцам пострадавших от погромов магазинов

    Зеленский поручил Залужному усилить белорусское направление

    Раскрыты подробности происшествия с воздушным шаром

    В Twitter ограничили количество постов для просмотра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости