Власти Франции помогут владельцам пострадавших от погромов магазинов
Во Франции владельцам пострадавших от погромов магазинов дадут отсрочку по платежам
Во Франции владельцы компаний, которые пострадали от беспорядков, получат отсрочку по налоговым и социальным платежам. Об этом заявил в эфире телеканала BFM министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр.
Помимо этого, Ле Мэр отметил, что власти помогут магазинам, подвергшимся погромам и грабежам, и продлят период распродаж. По словам министра, участники беспорядков разрушили и разграбили более 200 супермаркетов.
Ранее глава французского министерства юстиции Эрик Дюпон-Моретти рассказал, что родителям, чьи несовершеннолетние дети участвуют в беспорядках, пригрозили уголовной ответственностью.
Погромы начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего молодого человека.