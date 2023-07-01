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21:39, 1 июля 2023Экономика

Власти Франции помогут владельцам пострадавших от погромов магазинов

Во Франции владельцам пострадавших от погромов магазинов дадут отсрочку по платежам

Фото: Juan Medina / Reuters

Во Франции владельцы компаний, которые пострадали от беспорядков, получат отсрочку по налоговым и социальным платежам. Об этом заявил в эфире телеканала BFM министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр.

Помимо этого, Ле Мэр отметил, что власти помогут магазинам, подвергшимся погромам и грабежам, и продлят период распродаж. По словам министра, участники беспорядков разрушили и разграбили более 200 супермаркетов.

Ранее глава французского министерства юстиции Эрик Дюпон-Моретти рассказал, что родителям, чьи несовершеннолетние дети участвуют в беспорядках, пригрозили уголовной ответственностью.

Погромы начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего молодого человека.

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    Юлия Мискевич
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