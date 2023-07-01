В Испании оценили зависимость от российского газа

El Confidencial: Испания больше других стран Европы зависит от поставок российского газа

Испания сильнее большинства стран Европы зависит от поставок российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет испанское издание El Confidencial со ссылкой на данные исследования брюссельского аналитического центра «Брейгель».

По итогам первых пяти месяцев текущего года поставки российского газа в Испанию сравнялись с поставками за весь 2022-й. По данным аналитиков, страна закупает российское топливо в таких объемах для дальнейшей перепродажи в Европу, которая на сегодняшний день испытывает острый дефицит газа.

Ожидается, что спрос на газ в странах Европейского союза (ЕС) в ближайшие месяцы сохранится на уровне последних лет. Эксперты считают, что если предстоящая зима окажется холоднее предыдущей, то Европа должна будет уже сегодня искать новые источники поставок газа. Отмечается, что по планам от большей части российского СПГ в 2023 году страны Европы собираются отказаться.

В апреле газета Rzeczpospolita писала, что Польша остается крупнейшим в Европейском союзе покупателем российского сжиженного углеводородного газа и увеличивает объем импорта. В материале также был назван объем закупок газа у России. Так, в прошлом году Польша импортировала топлива на 710,3 миллиона евро, в то время как остальные страны блока вместе потратили 417 миллионов.

