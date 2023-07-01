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02:46, 1 июля 2023Мир

В США призвали запретить финансировать Украину до завершения конфликта

Конгрессвумен Грин призвала запретить финансировать Украину до окончания конфликта
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала запретить финансировать Украину, пока текущий конфликт не будет завершен. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Конгрессвумен рассказала, что она внесла соответствующую поправку. «Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто», — написала она.

Грин добавила, что, помимо этого, она также внесла поправку в закон страны о финансировании национальной обороны, которая предполагает запрет передачи Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Свое решение она объяснила тем, что «следует продвигать мир, а не финансировать войну».

Ранее стало известно о решении Вашингтона выделить Украине новый пакет помощи на сумму 500 миллионов. Сообщается, что транш содержит ключевые вооружения, призванные помочь в контрнаступлении украинской армии, укреплении ее противовоздушной обороны, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы и другое оборудование.

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    Марина Совина
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