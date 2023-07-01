В США призвали запретить финансировать Украину до завершения конфликта

Конгрессвумен Грин призвала запретить финансировать Украину до окончания конфликта

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала запретить финансировать Украину, пока текущий конфликт не будет завершен. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Конгрессвумен рассказала, что она внесла соответствующую поправку. «Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто», — написала она.

Грин добавила, что, помимо этого, она также внесла поправку в закон страны о финансировании национальной обороны, которая предполагает запрет передачи Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Свое решение она объяснила тем, что «следует продвигать мир, а не финансировать войну».

Ранее стало известно о решении Вашингтона выделить Украине новый пакет помощи на сумму 500 миллионов. Сообщается, что транш содержит ключевые вооружения, призванные помочь в контрнаступлении украинской армии, укреплении ее противовоздушной обороны, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы и другое оборудование.