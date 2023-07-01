Дан ответ на вопрос о правильном хранении кетчупа

Heinz дал ответ на вопрос, как правильно хранить кетчуп

Heinz решил поставить точку в споре о том, как правильно хранить кетчуп: в холодильнике или в шкафу. Соответствующий пост появился на странице компании в Twitter. Однако не все любители томатного соуса остались довольны официальным ответом производителя.

Представители Heinz решили высказаться после того, как проведенный среди 2000 британцев опрос показал: четверо из десяти (41 процент) хранят томатный кетчуп в шкафу, а не в холодильнике. «К вашему сведению: кетчуп должен находиться в холодильнике!!!» — говорится в заявлении компании.

Поклонники соуса оказались ошеломлены этим открытием. Один из них даже обвинил производителя в «убийстве стейков»: «Ммм… Отличный горячий стейк, сочный. Позвольте мне «задушить» его соусом той же температуры, что и молоко».

При этом многие напомнили, что в инструкции на этикетке бутылки всегда было четко указано, что после скрытия соус следует хранить в холодильнике.

Представитель Heinz Tomato Ketchup Оливия Леннон также отметила, что всегда был только один правильный вариант. «Хотя мы знаем, что многие хранят кетчуп в шкафу, мы рекомендуем хранить его в холодильнике после открытия. Это лучший способ сохранить его восхитительный острый вкус», — указала она.

Ранее кандидат медицинских наук врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала ухудшающие работу мозга продукты. Среди них оказался и кетчуп. По словам эксперта, его употребление может повлиять на развитие артериальной гипертензии, или гипертонии — то есть хронического повышения давления.