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19:01, 1 июля 2023Россия

В Чувашии рассказали об обстоятельствах гибели прокурора Фомина во время заплыва

Вице-премьер Чувашии рассказал об обстоятельствах гибели прокурора Фомина во время заплыва

Фото: David Boca / Unsplash

Прокурор Чувашии Андрей Фомин был опытным пловцом, его смерть во время заплыва по реке Волге ничего не предвещало. Об этом в Telegram рассказал заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов, который также выразил свои соболезнования близким погибшего.

«Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия… Вот ком в ком, так в нем точно был уверен, что доплывёт без проблем», — написал Краснов.

Вице-премьер региона рассказал, что Фомин удивлял его тем, что выдерживал стабильный график тренировок. Чиновник добавил, в 2022 году Фомин уже преодолевал эту дистанцию.

О гибели Андрея Фомина стало известно 1 июля. Предположительно у мужчины, который был в гидрокостюме и со спасательным буем, остановилось сердце, когда он находился в 150 метрах от берега. Его вытащили из воды в бессознательном состоянии. Врачи оказали прокурору первую помощь, но спасти не смогли.

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржач Владимирской области. В 2020 году был назначен на пост прокурора Чувашии. До этого, с 2014 по 2020 год, занимал должность первого зампрокурора Крыма.

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    Игорь Дмитров
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