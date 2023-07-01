В Чувашии рассказали об обстоятельствах гибели прокурора Фомина во время заплыва

Вице-премьер Чувашии рассказал об обстоятельствах гибели прокурора Фомина во время заплыва

Прокурор Чувашии Андрей Фомин был опытным пловцом, его смерть во время заплыва по реке Волге ничего не предвещало. Об этом в Telegram рассказал заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов, который также выразил свои соболезнования близким погибшего.

«Андрей Валерьевич, как же так??? Буквально перед началом старта пожелали друг другу удачи в заплыве. И вот такая трагедия… Вот ком в ком, так в нем точно был уверен, что доплывёт без проблем», — написал Краснов.

Вице-премьер региона рассказал, что Фомин удивлял его тем, что выдерживал стабильный график тренировок. Чиновник добавил, в 2022 году Фомин уже преодолевал эту дистанцию.

О гибели Андрея Фомина стало известно 1 июля. Предположительно у мужчины, который был в гидрокостюме и со спасательным буем, остановилось сердце, когда он находился в 150 метрах от берега. Его вытащили из воды в бессознательном состоянии. Врачи оказали прокурору первую помощь, но спасти не смогли.

Андрей Фомин родился 4 августа 1965 года в городе Киржач Владимирской области. В 2020 году был назначен на пост прокурора Чувашии. До этого, с 2014 по 2020 год, занимал должность первого зампрокурора Крыма.