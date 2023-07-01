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10:47, 1 июля 2023Бывший СССР

На Украине заочно предъявили обвинения российскому журналисту Мардану

На Украине СБУ заочно предъявила обвинения российскому журналисту Сергею Мардану

Кадр: Мардан ЭФИР / YouTube

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому журналисту Сергею Мардану. Об этом в субботу, 1 июля, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«СБУ предъявила обвинения <…> Сергею Мардану. Ему грозит до восьми лет тюрьмы», — говорится в сообщении.

Украинские спецслужбы обвиняют журналиста в призывах к изменению конституционного строя и захвату власти, оправдании действий России на территории бывшей советской республики и распространении соответствующих материалов в СМИ, а также в «публичных призывах к геноциду».

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    Игорь Дмитров
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