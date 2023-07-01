Мэр Лиона попросил помощи полиции из-за беспорядков

Мэр французского Лиона Дусе попросил помощи полиции в борьбе с беспорядками

Мэр Лиона Грегори Дусе обратился к полиции за помощью из-за невозможности самостоятельно бороться с беспорядками. Об этом пишет французская газета Monde.

«Мы имеем дело с чрезвычайно мобильными зачинщиками беспорядков. Нам необходимо полицейское подкрепление, чтобы реагировать мгновенно», — сказал мэр.

Он добавил, что вечером в пятницу, 30 июня, сотрудников правоохранительных органов было недостаточно, чтобы противостоять вышедшим на беспорядки гражданам. Дусе счел, что город минувшей ночью столкнулся с беспрецендентным насилием: 40 магазинов разграбили, около 20 машин подожгли.

Протесты в стране вспыхнули в связи с расправой полицейского над 17-летним подростком, произошедшей 27 июня. Сотрудник правоохранительных органов потребовал, чтобы несовершеннолетний остановил машину, после чего, получив отказ, полицейский выстрелил в него.

Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Только за ночь 1 июля на улицах страны задержали более 1300 участников протеста. Президент Франции Эмманюэль Макрон счел неоправданными беспорядки в городах страны.