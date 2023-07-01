Младенец погиб в ДТП на российской трассе

СК: пятимесячная девочка умерла после ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Пятимесячная девочка погибла в ДТП на российской трассе. Об этом РИА Новости сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, младенец был госпитализирован, девочке оказали необходимую медицинскую помощь, однако впоследствии она умерла в больнице.

Уточняется, что авария произошла в пятницу, 30 июня, на 66-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Водитель Chevrolet выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Honda, после чего обе машины съехали с дороги. В результате пострадали пятеро детей и две женщины.

В отношении водителя Chevrolet возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»). Ему может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии перевернулся автобус, в котором находились 40 пассажиров. ДТП произошло на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари в Лахденпохском районе. В результате пострадали четыре человека, их осмотрела бригада скорой помощи.