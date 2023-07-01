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22:58, 1 июля 2023Мир

В США раскрыли последствия возможного ввода войск НАТО на Украину

Габбард: ввод войск НАТО на Украину приведет к прямой конфронтации между альянсом и РФ
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывшая член палаты представителей Конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард в видеообращении в Twitter заявила, что возможный ввод войск НАТО на Украину увеличит вероятность прямой конфронтации между странами альянса и Россией.

Политик также назвала Россию государством с самым большим ядерным потенциалом в мире.

По ее словам, президент США Джо Байден и его администрация говорят о третьей мировой и ядерной войне так, как будто это всего лишь еще один конфликт. «Опосредованная война c Россией, которая ведется за счет украинского народа, продолжает обостряться», — добавила она.

Ранее Габбард заявила, что Байден подтолкнул американский народ и весь мир к началу ядерной войны. Она заявила, что она перестала быть демократкой, поскольку она не может «с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет президент Джо Байден».

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    Марина Совина
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