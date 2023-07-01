В Ирландии заявили о готовности НАТО пожертвовать Украиной в случае ее поражения

Журналист Боуз: НАТО принесет Украину в жертву ради выживания, если она потерпит поражение

Североатлантический альянс принесет Украину в жертву, если конфликт закончится победой России. Такое мнение выразил ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Вашингтон и Лондон перестали стремиться к миру. «Мрачная реальность в том, что НАТО не переживет победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой», — считает Боуз.

Ранее министр обороны Великобритании призвал НАТО упростить процедуру оформления членства для Украины. Он подчеркнул, что это позволит ускорить процесс вступления страны в альянс.