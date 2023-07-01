Обладатель Кубка Стэнли Орлов пожаловался на неопределенность будущего в НХЛ

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов рассказал, что пока не нашел новую команду

Российский защитник «Бостон Брюинс» Дмитрий Орлов пожаловался на неопределенность своего будущего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит YouTube-канал NHL.online.

Контракт хоккеиста с бостоном закончился 1 июля, на данный момент он не нашел новую команду. «На самом деле самое тяжелое — это неопределенность. Не знаешь, куда ты можешь поехать, так как нет разговоров. Ждешь 1 июля — и тогда уже начнется какое-то движение, звонки агенту», — рассказал Орлов.

Хоккеист также поделился, какие факторы являются для него определяющими при выборе команды. «Чтобы лучшие условия были для меня, чтобы были хорошая команда, где бы я мог играть в плей-офф и бороться за кубок. Ну и также чтобы получать удовольствие от хоккея», — пояснил он.

24 февраля Орлова обменяли в «Бостон» вместе с американским нападающим Гарнетом Хэтэуэем из «Вашингтон Кэпиталс». В составе нового клуба россиянин провел 23 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач.

Защитник выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м. В составе сборной России хоккеист выиграл чемпионат мира.