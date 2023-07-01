Медведчук рассказал о шокирующем отчете ООН о действиях властей Украины

Виктор Медведчук: отчет ООН о деяниях властей Украины произвел эффект разорвавшейся бомбы

Виктор Медведчук:, глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовал статью «Жестокость, пытки, похищения людей. Отчет ООН о злоупотреблениях украинских властей в отношении граждан Украины произвел эффект разорвавшейся бомбы», в которой говорит о слепом и ангажированном подходе международных организаций к оценке событий на Украине, в особенности действий украинских властей.

«Традиционная слепота и "наивность" международных организаций в случаях, где Россия принимает непосредственное участие в событиях. Так было в войне Грузии против Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, так было в 2014 году с Крымом: "мировое сообщество", представленное международными организациями, в конечном итоге ориентированными на Вашингтон, традиционно не замечает причину событий, и обращает внимание только на последствия, на ответную реакцию России, выставляя их в качестве первого шага. Так они не замечали факты начала агрессии со стороны Грузии в 2008 году, а заметили только российские войска, пришедшие на помощь миротворцам и местному населению. Не считали причиной ухода Крыма госпереворот на Украине 2014 года», — говорится в статье.

Тем не менее, продолжает автор, учитывая ангажированность подходов и взглядов международных организаций, в том числе и Организации Объединенных Наций, доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) произвел эффект разорвавшейся бомбы.

«Оказывается, нынешняя украинская власть вовсе не белая и пушистая, соответствующая "европейским нормам демократии", в чем все эти годы убеждали и продолжают убеждать с высоких трибун ЕС, НАТО и парламентов различных стран. А, как следует из информации, предоставленной УВКПЧ ООН, это – жесточайший режим, при котором абсолютно игнорируются права человека, законы не действуют даже в отношении своих граждан, хотя речь идет о задержаниях в контексте конфликта с Россией», — говорит Виктор Медведчук.

«Сегодня, в результате лживых обвинений в «работе на агрессора» или в «симпатиях к России» по сфабрикованным делам о несуществующей "государственной измене", в местах лишения свободы, в ужасных условиях находятся тысячи политиков, журналистов, блогеров, писателей, священнослужителей и обычных граждан», — продолжает автор.

Он ссылается на документ ООН «Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения со стороны Российской Федерации против Украины, 24 февраля 2022 – 23 мая 2023 года» от 27 июня 2023 года, где говорится о похищении граждан властями Украины, пытках, замалчивании преступлений, репрессиях и многом другом.

«Запад создал из Украины монстра, пожирающего своих граждан, чьи взгляды и восприятие окружающей реальности, даже тщательно скрываемые, хоть на пол извилины отличаются от официально обозначенных — нацистских, сатанинских, человеконенавистнических», — подчеркнул Виктор Медведчук.

