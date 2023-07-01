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00:43, 1 июля 2023Мир

Байден отверг претензии о просчетах при выводе войск из Афганистана

Байден отверг претензии о просчетах при выводе американских войск из Афганистана

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден во время общения с журналистами отверг претензии о просчетах при выводе американских войск из Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что талибы (представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан») выполняют обещание не допустить распространение в республике террористических организаций.

Байден напомнил, как говорил, что «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ) не будет присутствовать в Афганистане благодаря помощи Талибана. «Что сейчас происходит? Читайте прессу, я был прав», — сказал Байден в ответ на просьбу прокомментировать опубликованный Госдепом анализ об операции по выводу американских войск.

В отчете Госдепа говорится, что администрации Трампа и Байдена при планировании сворачивания 20-летнего присутствия Соединенных Штатов в Афганистане недостаточно просчитали «худшие сценарии и то, насколько быстро они могут реализоваться».

Ранее сообщалось, что в США начался кризис призыва новобранцев в армию — многие молодые люди считают службу непрестижным занятием, а родители-военные отговаривают своих детей от этого.

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    Екатерина Подвигина
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