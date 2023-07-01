Путин провел телефонные переговоры с президентом Палестины

Президент Палестины Аббас в разговоре с Путиным поддержал действия Москвы 24 июня

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны. Аббас заявил о полной поддержке действий российских властей по защите правопорядка, предпринятых во время событий 24 июня. Кроме того, главы государств выразили настрой на развитие дружественных российско-палестинских отношений.

«С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе», — сказано в сообщении.

Также Путин поздравил Аббас и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря.