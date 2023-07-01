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00:36, 1 июля 2023Экономика

В России увеличились пенсии у трех категорий населения

С 1 июня пенсии выросли у трех категорий пенсионеров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Три категории российских пенсионеров с 1 июля начали получать увеличенные пенсии. Об этом напоминала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, ее слова приводит «Прайм».

В первую очередь индексация выплат коснулась тех граждан, которым исполнилось 80 лет в июне — им будет начислена ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей. Также размер пенсии изменился для недавно прекративших работать пенсионеров. Эксперт уточнила, что в период трудовой деятельности индексация не проводится. Третьей категорией стали россияне, которые в мае предоставили дополнительные документы о новом стаже работы.

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Все эти категории населения начнут получать увеличенные выплаты автоматически — данные уже есть у Социального фонда, поэтому гражданам не требовалось писать дополнительные заявления.

Ранее Минтруд предложил повышать пенсии в России дважды в год в течение двух лет. Согласно проекту бюджета Социального фонда на плановый период 2025-2026 годов, страховая пенсия для неработающих пенсионеров будет проиндексирована на 4 процента в феврале 2025 и 2026 года, а также в эти годы в апреле будет произведена корректировка на 3,8 процента и 2,8 процента соответственно.

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