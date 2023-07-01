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07:27, 1 июля 2023Мир

Рой насекомых в Нью-Йорке напомнил жителям о «библейской чуме»

New York Post: жители Нью-Йорка сравнили нашествие насекомых на город с библейской чумой

Фото: Mike Segar / Reuters

Нашествие крылатых насекомых на Нью-Йорк сравнили с библейской чумой. Об этом сообщает газета New York Post.

По данным издания, такую аналогию провели местные жители. Очевидцы отмечают, что насекомые имеют зеленый цвет. «Нью-Йорк прямо сейчас кишит насекомыми, и небо выглядит диким. Конец близок», — заявил журналист Джон Халтивангер.

Как утверждают эксперты, данные мошки являются одним из видов тли. Специалист по насекомым Дэвид Гримальди напомнил, что тля —это обычное садовое насекомое, которое питается соком растений и является признаком «здоровой окружающей среды», а не библейского конца света.

Ранее в американском штате Невада началось нашествие мормонских сверчков, которые известны тем, что практикуют каннибализм. Данное явление заставило жителей штата запереться в домах.

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    Марина Совина
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