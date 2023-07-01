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03:26, 1 июля 2023Мир

Глава ЦРУ тайно обсуждал с Зеленским планы Киева по возвращению территорий

WP: глава ЦРУ Бернс в июне обсуждал с Зеленским возвращение территорий и переговоры с РФ
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Директор ЦРУ США Уильям Бернс недавно тайно приезжал к президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения планов Киева по возвращению территорий. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Как стало известно изданию, поездка состоялась в июне. В ходе визита Бернс встречался с украинским лидером и руководством разведки. Сообщается, что украинские чиновники рассказали главе ЦРУ об «амбициозной стратегии» по возврату территорий, а также о начале переговоров с Россией о прекращении огня к концу года, пишет WP.

По словам собеседника газеты, целью поездки было подтверждение приверженности Вашингтона обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление вербует сирийских курдов для украинской армии. Утверждалось, что американская разведывательная служба уже ведет переговоры с представителями курдских отрядов, шейхами ряда кланов, чтобы отправить желающих воевать в составе Вооруженных сил Украины.

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    Марина Совина
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