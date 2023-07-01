В ОНН заявили о помощи в введении исключений из санкций против России

ООН утверждает о содействии в введении исключений из санкций против России

ООН утверждает, что содействовала введению исключений из санкций против российских продовольствия и удобрений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий организации.

Отмечается, что момента подписания Меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН в июле 2022 года были предприняты значительные усилия по взаимодействию с Евросоюзом, Великобританией и США. Также, как утверждается, проводились переговоры с представителями бизнеса. Целью организации было осуществление исключений из санкций России.

Первым шагом, как отметили в организации, было создание правовых и политических механизмов, необходимых для облегчения доступа на глобальные рынки российским продуктам питания и удобрениям. При этом ООН признает, что региональные пробелы сохраняются. «Нехватка удобрений остается реальностью для фермеров в некоторых развивающихся странах», — говорится в комментарии.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что антироссийские санкции позволяют европейским корпорациям обогащаться на гражданах. Парламентарий подчеркнул, что сейчас Европа испытывает сильнейший кризис уровня жизни.