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09:01, 1 июля 2023Россия

В российском регионе пропала пятилетняя девочка

В оренбургском Сорочинске пятилетняя девочка пропала во время прогулки

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В городе Сорочинск Оренбургской области пропала пятилетняя Василиса Целовальникова. Девочка, игравшая во дворе жилого дома, ушла в неизвестном направлении днем 30 июня. Об этом сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале.

По данным следствия, девочка ушла около 15:00 (17:00 мск) из двора дома № 142, расположенного по улице Набережной. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Василиса была одета в розовую футболку с рисунками пляжа и надписью «Summer Paradioe the Happy Place», бриджи бело-синего цвета, розовые сандалии на липучке.

Отмечается, что по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело об убийстве.

Поисково-спасательная группа «ОренСпас» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что девочку ищут около 300 человек.

Ранее сообщалось, что в поселке Буланаш Свердловской области 18-летняя мать пропала после того, как поссорилась с мужем.

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    Екатерина Подвигина
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