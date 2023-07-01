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23:09, 1 июля 2023Мир

Жена президента Сирии рассказала о желании изучать русский язык

Супруга президента Сирии Асма Асад рассказала о желании изучать русский язык
СюжетРоссия и НАТО:
Асма Асад

Асма Асад. Фото: SANA / Reuters

Супруга президента Сирии Асма Асад в беседе с RT рассказала о желании изучать русский язык, когда у нее появится свободное время.

Жена сирийского лидера назвала язык мостом для общения и между культурами. «Россия имеет очень древнюю культуру и древнюю историю, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность в будущем <...> если уменьшится нагрузка по работе, то почему бы и нет?» — сказала Асад.

Ранее сирийский посол Башар Джаафари заявил, что Дамаск полностью поддерживает Россию и ее специальную военную операцию на Украине. Дипломат уличил западные страны в «агрессивной роли» в конфликте и заинтересованности в продлении боевых действий и окружении России инфраструктурой НАТО.

С начала конфликта на Украине Сирия неоднократно высказывала поддержку России и голосовала против резолюций Генассамблеи ООН с осуждением Москвы.

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    Марина Совина
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