В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

Сенатор Алексей Пушков высмеял прогноз Годфри о добыче Китаем ископаемых на Луне

Член Совета Федерации России Алексей Пушков оценил прогноз главы космического командования Великобритании Пола Годфри о том, что Китай в ближайшие десятилетия cможет начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах. Свой комментарий он опубликовал в Telegram.

«Да неужто? Какая ценная информация», — отреагировал сенатор на прогноз Годфри, иронично назвав его предположения «точными и актуальными». Он также задался вопросом о том, не стоит ли западным странам попытаться опередить Китай в этом деле. «Ведь на Луне они "уже были", у них преимущество в полвека. Вот только потока космических кораблей с редкоземельными металлами оттуда что-то не видно. Да и повторно даже до Луны добраться не могут», — порассуждал он.

Ранее Пол Годфри заявил, что Китай в ближайшие десятилетия cможет начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах. По его словам, в Китае уже выпустили «Белую книгу», в которой описываются важнейшие минералы, имеющиеся на Луне.