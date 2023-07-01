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04:50, 1 июля 2023Россия

В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

Сенатор Алексей Пушков высмеял прогноз Годфри о добыче Китаем ископаемых на Луне
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член Совета Федерации России Алексей Пушков оценил прогноз главы космического командования Великобритании Пола Годфри о том, что Китай в ближайшие десятилетия cможет начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах. Свой комментарий он опубликовал в Telegram.

«Да неужто? Какая ценная информация», — отреагировал сенатор на прогноз Годфри, иронично назвав его предположения «точными и актуальными». Он также задался вопросом о том, не стоит ли западным странам попытаться опередить Китай в этом деле. «Ведь на Луне они "уже были", у них преимущество в полвека. Вот только потока космических кораблей с редкоземельными металлами оттуда что-то не видно. Да и повторно даже до Луны добраться не могут», — порассуждал он.

Ранее Пол Годфри заявил, что Китай в ближайшие десятилетия cможет начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах. По его словам, в Китае уже выпустили «Белую книгу», в которой описываются важнейшие минералы, имеющиеся на Луне.

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    Марина Совина
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