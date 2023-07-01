Уничтожение склада боеприпасов ВСУ сняли на видео

РИА: бойцы «Южной» группировки уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Бойцы «Южной» группировки Вооруженных сил России уничтожили склад боеприпасов украинских войск на авдеевском направлении. Видео попало в распоряжение РИА Новости.

На кадрах, снятых с разведывательного коптера, видно, как в отдалении происходит мощный взрыв. Также отчетливо заметна ударная волна.

Российские военные пояснили, что цель была поражена артиллерией после проведенной воздушной разведки с помощью беспилотников.