В галактике Андромеды обнаружили необычные звезды

Телескоп Lowell Discovery обнаружил 19 новых звезд типа Вольфа-Райе в галактике Андромеды

Астрономы Гарвард-Смитсоновского центра и Университета Северной Аризоны обнаружили 19 необычных звезд, находящихся в галактике Андромеды и относящихся к типу Вольфа-Райе. Результаты исследования опубликованы в препринте, доступном на репозитории arXiv.

Звезды Вольфа-Райе (WR) представляют собой чрезвычайно горячие и очень яркие звезды с сильными широкими эмиссионными линиями гелия. WR — это массивные звезды, находящиеся на поздней стадии звездной эволюции и теряющие массу с очень высокой скоростью. На сегодняшний день обнаружено всего несколько сотен таких звезд, большинство из которых находится в Млечном Пути.

Ученые исследовали 30 кандидатов WR с помощью устройства LMI на телескопе Lowell Discovery в конце 2021 года и спектроскопически подтвердили 19 из них с помощью телескопа ММТ (Multiple Mirror Telescope) во второй половине 2022 года. Большинство из них оказались типа WN (богатые азотом), поскольку в их спектре преобладают линии азота. Вновь обнаруженные WR, как правило, слабее, чем ранее известная выборка таких звезд в галактике Андромеды, из-за того, что они обладают более красным оттенком.

Было отмечено, что подавляющее большинство вновь обнаруженных звезд WR не были обнаружены в более раннем общегалактическом обзоре из-за недостаточной наблюдательной чувствительности. Астрономы добавили, что средняя звездная величина азотных линий LMI составляет 21,0 по сравнению со средней звездной величиной ранее известных WR, которая составляет 19,2 (чем ниже звездная величина, тем ярче звезда).

