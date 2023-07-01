Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:57, 1 июля 2023Бывший СССР

В украинском городе «запретили труд»

Рогов заявил, что в находящемся под контролем Киева Купянске «запретили труд»

Фото: РИА Новости

В находящемся под контролем Киева Купянске «запретили труд». На это в своем Telegram-канале указал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что в городе возле здания администрации несколько десятилетий стояла буквенная конструкция «СЛАВА ТРУДУ». Однако по приказу властей второе слово заменили на ЗСУ (ВСУ, Вооруженные силы Украины - прим. «Ленты.ру»).

«Не иначе, слово "труд" — это пропаганда русского мира», — поиронизировал Рогов. Он отметил, что замена слова произошла на фоне тотальной безработицы в городе и катастрофическом росте цен на товары первой необходимости.

23 июня подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают оперативные резервы на купянское направление. «В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество», — сказал Марочко. Он также заявил, что судя по состоянию техники, можно отметить, что она еще не участвовала в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Принудительное лечение у сексологов, падение ставок по микрозаймам и сахарный акциз. Что изменится в России с 1 июля?

    В украинском городе «запретили труд»

    Госдеп заявил об ошибках при выводе американских войск из Афганистана

    Дальневосточный и арктический гектары разрешили оформлять через «Госуслуги»

    Тушение самолета в аэропорту Пулково сняли на видео

    В Совфеде прокомментировали недопуск Зеленского на саммит ЕС и Латинской Америки

    Рябков заверил в отсутствии нарушений ДНЯО из-за ядерного оружия в Белоруссии

    В России снизили максимальную ставку по микрозаймам

    Байден отверг претензии о просчетах при выводе войск из Афганистана

    В США провели учения с макетами С-300

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости