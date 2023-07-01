В России отреагировали на тайные переговоры Украины и США о завершении конфликта

Депутат Журова считает, что договоренности США и Украины о мире не устроят Россию

Мирное завершение украинского конфликта на условиях Киева и Вашингтона неприемлемо для России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на тайные переговоры США и Украины.

«Желательно было бы, чтобы военный конфликт закончился миром не к концу года, а раньше. Но мы понимаем, что этот мир точно нас не устроит. Они точно предложат нам отдать Крым, уйти из Донбасса, но мы же точно этого не приемлем», — сказала депутат.

Это замкнутый круг, и пока Украина не согласится, что Крым остается в составе России, а Донбасс остается с четырьмя областями с российской территорией, то о чем переговоры? Светлана Журова депутат Госдумы

По словам Светланы Журовой, России не хотелось бы, чтобы Украина выдвигала жесткие ультиматумы при отказе от ее условий.

«Здесь самое удивительное, что может быть другая архитектура. Когда конфликт доходит до пика, понятно, что мы стоим на своем, и они будут стоять на своем. Мне кажется, только один момент может их остановить — чтобы их быстрее приняли в Евросоюз. Они будут выторговывать, чтобы их быстрее туда приняли. Если это произойдет, может быть, они быстрее на что-то согласятся», — заключила она.

Как сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, директор ЦРУ Уильям Бернс и президент Украины Владимир Зеленский тайно встретились. Они обсудили планы Киева по возвращению утраченных территорий.

Согласно плану Киева, Украина готова на переговоры с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма. По информации издания, Украина может отказаться от сценария силового захвата Крыма и потребовать от России принять любые гарантии безопасности, которые получит от Запада.

Украинские чиновники также рассказали Бернсу стратегию по возврату территорий. Киев намерен начать переговоры с Москвой о прекращении огня к концу этого года, отмечает издание.