WT: Байден нарушил Конституцию США, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией

Президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией. Об этом заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано в своей статье для The Washington Times (WT).

По словам автора, Конституция США оказалась в руках «бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют». «Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества людей», — подчеркнул он.

Журналист считает, что Конгресс США не имеет права объявлять войну России согласно конституции, поскольку с военной точки зрения на это нет никаких оснований. Однако, по словам Наполитано, законодательный орган наделил лидера Соединенных Штатов полномочиями вести необъявленные войны, как это было в Афганистане и Ираке.

Обозреватель подчеркнул, что Капитолий выделил американскому президенту 113 миллиардов долларов и «разрешил ему потратить их на технику для Украины». Также Вашингтон тайно отправил вместе с техникой американских солдат для ее эксплуатации, говорится в статье.

Ранее конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил Байдена в «преступлении века» из-за его возможных связей с руководством украинской компании Burisma. «Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!», — написал политик.

