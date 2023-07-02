Названа выделенная Чехией на поддержку беженцев с Украины сумма

Чехия выделила около 640 миллионов долларов на поддержку украинских беженцев в 2022 году

Названа сумма поддержки Чехии украинских беженцев в 2022 году. Об этом пишет местное агентство ЧТК.

Как стало известно из документа министерства иностранных дел страны, Чехия выделила в прошлом году на помощь украинским беженцам, которые прибыли в республику, около 14 миллиардов крон (640 миллионов долларов).

В марте 2023 года сообщалось, что украинским беженцам в Чехии сократили пособие. Президент страны Петр Павел подписал указ, вносящий поправки в закон 66/2022 Конституции.

В частности, для несовершеннолетних украинских мигрантов ежемесячное пособие составило прожиточный минимум в 3490 крон (12,2 тысячи рублей), совершеннолетним украинцам назначили выплаты в размере 4860 крон (17 тысяч рублей). Ранее в течение первых пяти месяцев после прибытия и заполнения соответствующих документов мигрантам выплачивали 5000 крон (17,5 тысячи рублей), затем сумма постепенно уменьшалась.