Австралия разрешила использовать наркотики в лечении ПТСР и депрессии

Австралия стала первой страной, разрешившей экстази и псилоцибин для лечения депрессии

Австралия стала первой страной в мире, которая легализовала использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии. Об этом сообщает телеканал News Australia.

В Австралийском управлении терапевтических товаров (TGA) утверждают, что некоторые психиатры теперь имеют право назначать препараты, содержащие метилендиокси‑метамфетамин (МДМА) или псилоцибин, считающиеся наркотическими веществами.