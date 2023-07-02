Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:46, 2 июля 2023Мир

Австралия разрешила использовать наркотики в лечении ПТСР и депрессии

Австралия стала первой страной, разрешившей экстази и псилоцибин для лечения депрессии

Фото: Laurynas Mereckas / Unsplash

Австралия стала первой страной в мире, которая легализовала использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии. Об этом сообщает телеканал News Australia.

В Австралийском управлении терапевтических товаров (TGA) утверждают, что некоторые психиатры теперь имеют право назначать препараты, содержащие метилендиокси‑метамфетамин (МДМА) или псилоцибин, считающиеся наркотическими веществами.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о наступательных действиях ВСУ на трех направлениях

    Польско-белорусскую границу собрались усилить

    В Турции объяснили невозможность сыграть товарищеский матч с Россией в сентябре

    Неизвестные напали на посольство Белоруссии в Гааге

    Значение ПЗРК Stinger для ВСУ оценили

    Пушков нашел объяснение массовым беспорядкам во Франции

    Мошенник пригрозил москвичке компроматом и выманил у нее деньги

    В США назвали главную угрозу мировой безопасности

    Российские войска поразили военную технику ВСУ под Харьковом

    На Украине назвали число желающих добровольно служить в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости