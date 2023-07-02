Тренер оценил форму вернувшегося из армии хоккеиста ЦСКА Федотова

Тренер ВМФ Покровский заявил, что хоккеист ЦСКА Федотов находится в хорошей форме

Главный тренер хоккейной команды ВМФ Валерий Покровский заявил, что вернувшийся из армии игрок ЦСКА Иван Федотов находится в хорошей форме. Его слова приводит ТАСС.

«Парень отдыхает, заслужил после всех этих нагрузок и всего, что произошло. Он свою работу выполнил, видно, что он в хорошей форме, поджарый», — отметил специалист.

2 июля Федотов выложил в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фото из Дубая, где он проводит отпуск. За день до этого Metaratings сообщил, что хоккеист подписал новый контракт с ЦСКА.

В июле прошлого года Федотова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он собирался улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».

Позднее Федотова доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля 2022 года. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.