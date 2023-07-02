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13:48, 2 июля 2023Мир

В МВД Франции высказались об ограничении доступа в интернет из-за беспорядков

В МВД Франции опровергли информацию об ограничении доступа в интернет из-за беспорядков

Фото: Yves Herman / Reuters

Во Франции опровергли информацию об ограничении доступа в интернет в некоторых районах на фоне происходящих беспорядков. Так о проблеме высказались в Министерстве внутренних дел страны, сообщает РИА Новости.

В ведомстве предупредили, что в соцсетях от имени Национальной полиции опубликовали поддельный документ. Сотрудники МВД призвали граждан остерегаться фейковых новостей и заверили, что никаких решений на этот счет принято не было.

1 июля многие пользователи Twitter во Франции пожаловались на проблемы с доступом в соцсеть и связали это с беспорядками в стране, однако доказательств не предоставили. Днем ранее СМИ сообщали, что правительство Франции встретилось с представителями цифровых платформ на фоне массовых протестов в стране.

Причиной беспорядков во Франции стала расправа полицейского над 17-летним подростком, который отказался остановить машину по его требованию. 27 июня в стране начались массовые беспорядки, которые позже перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Жители соседних государств, по данным местных СМИ, вышли на улицы после призывов в соцсетях сделать «как во Франции».

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    Нина Ташевская
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