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20:59, 2 июля 2023Спорт

Адвокаты Левандовски выступили против создателей мемов о футболисте

Sport.fakt: адвокаты игрока «Барселоны» Левандовски отреагировали на мемы о футболисте

Фото: Albert Gea / Reuters

Адвокаты футболиста каталонской «Барселоны» Роберта Левандовски выступили против создателей мемов об игроке, так как они вредят репутации спортсмена. Об этом сообщает Sport.fakt.pl.

Отмечается, что речь идет о мемах, появившихся в сети после того, как Левандовски прекратил рекламное сотрудничество с компанией по производству напитков и батончиков Oshee. После футболиста представлять бренд стала первая ракетка мира Ига Швентек.

Создатели мемов шутили, что компания отказалась от сотрудничества с Левандовски, сделав выбор в пользу теннисистки. Именно на это отреагировали адвокаты игрока. В итоге опубликовавший мемы сайт выступил с заявлением, в котором признал недостоверность размещенной информации.

24 июня появилась информация, что жена Левандовски Анна намерена выступить в смешанных единоборствах. Супруга футболиста отметила, что перед принятием окончательного решения посоветуется с мужем.

Левандовски перешел в «Барселону» в 2022 году. Ранее он защищал цвета дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии», вместе с которыми стал десятикратным чемпионом Германии. С мюнхенцами поляк также выиграл Лигу чемпионов.

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    Андрей Стрельцов
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