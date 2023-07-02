Медведев: новое поколение политиков на Западе не отдает себе отчет в своих действиях

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал дегенеративным новое поколение политиков на Западе. Его статья опубликована в «Российской газете».

«Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают», — написал Медведев. По его мнению, на Западе забыли о возможном ответе России в случае, если «провокации зайдут слишком далеко».