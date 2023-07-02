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03:02, 2 июля 2023Россия

В российском регионе пенсионерка бросила коктейль Молотова в сторону банка

В Нижегородской области пенсионерка бросила коктейль Молотова перед зданием банка

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В городе Городец Нижегородской области задержали пенсионерку после того, как она бросила коктейль Молотова перед зданием одного из банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

67-летняя местная жительница «после убеждений мошенников» кинула на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью. По информации ведомства, на место прибыли сотрудники полиции, женщина задержана, проводится проверка.

Ранее Мосгорсуд приговорил местного жителя Виталия Кольцова, бросившего коктейль Молотова в автобус с росгвардейцами, к шести годам лишения свободы. Инцидент произошел 2 мая 2022 года на Площади Революции в Москве. Прокурор запросил для него 19,5 года колонии строгого режима.

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    Юлия Мискевич
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