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23:23, 2 июля 2023Бывший СССР

Додон объяснил необходимость Молдавии оставаться нейтральной

Экс-президент Молдавии Додон: страна останется нейтральной, либо ее разорвут на куски
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала GRT рассказал, что республике необходимо оставаться нейтральной полосой между геополитическими игроками. Он пояснил, что в ином случае она будет разорвана на куски.

По его словам, нейтралитет Молдавии окажется выгодным как для ее западных партнеров, так и для восточных. Он подчеркнул, что нейтралитет страны прописан в ее Конституции и является гарантией сохранения государственности республики.

«Либо мы будем нейтральными, либо будем разорваны на куски. Страна очень маленькая, часть может уйти в Румынию, часть еще куда-то», — добавил Додон.

Экс-глава государства также посетовал на то, что многие западные страны постоянно предпринимают попытки склонить Кишинев на свою сторону.

Ранее правительство Молдавии одобрило решение о выходе страны из Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, и теперь законопроект должен рассмотреть парламент республики.

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    Марина Совина
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