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18:12, 2 июля 2023Мир

В Австрии признали риск опозориться при изъятии российских активов

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал соблюдать законы в вопросе изъятия российских активов

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF призвал соблюдать законы в вопросе изъятия российских активов, замороженных в Европе.

«Мы страны с главенством права. Здесь каждое решение — будь то решение по санкциям, по использованию ли замороженных средств — можно оспорить европейским судом в Люксембурге», — заявил министр.

Шалленберг также признал, что при несоблюдении норм международного права в вопросе конфискации российских активов существует риск опозориться.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасно сложным процесс изъятия замороженных активов Центрального банка России для их передачи Украине.

Известно, что Евросоюз заморозил российские активы Банка России более чем на 200 миллиардов евро с начала военных действий на Украине.

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    Алевтина Запольская
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