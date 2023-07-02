Причину оттока миллиардов долларов из европейских фондов объяснили

Экономист Ордов назвал спекуляцией отток миллиардов долларов из европейских фондов

Инвесторы выводят деньги из европейских фондов из-за нестабильной экономической ситуации в мире и высоких рисков потерь, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причину оттока миллиардов долларов.

«Все готовятся к мировому кризису, и привычные финансовые инструменты слишком рискованны. Но в то же время объем этого рынка слишком большой, чтобы его было так легко заменить альтернативными инвестициями. Эта релокация существует, но она не может изменить ключевым образом инвестиционный портфель. Она носит спекулятивный и краткосрочный характер, и средства после реализации всех рисков на финансовых рынках вернутся обратно. Так что тут у инвесторов, по сути, отсутствуют альтернативные способы сохранить свои сбережения», — сказал он.

В то же время экономист назвал некритичным объем выводимых средств для мировой экономики.

Эти средства не такие большие по объему. На рынках обращаются сотни триллионов долларов Константин Ордов экономист

Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America Corp сообщил, что с начала 2023 года инвесторы забрали не менее 27 миллиардов долларов из европейских фондов из-за утраты доверия. Тренд сохраняется уже 16 недель, отмечает агентство. Также Европа стала единственным крупным регионом, где был зафиксирован отток средств в июне.