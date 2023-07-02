Американский боец UFC раскритиковал политику США

Американский боец UFC Шон Стрикленд раскритиковал политику США

Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон Стрикленд раскритиковал политику США. Об этом сообщает Sport24.

«Я не хочу, чтобы мы тратили деньги на другие страны. Дела внутри США должны быть приоритетом. Я не хочу, чтобы кого-то там бомбили, все деньги должны оставаться в стране и в ваших кошельках», — заявил спортсмен.

Выступающий в UFC боец также навал соотечественников бездумными потребителями. «Цены на недвижимость взлетели, нам промывают мозги. Мы разрушаем это гребаную страну», — добавил Стрикленд.

Ранее американец победил техническим нокаутом российского бойца Абусупьяна Магомедова на турнире UFC Vegas 76. Бой стал главным событием вечера.